FPÖ gibt heute Mitglieder der Historikerkommission bekannt

Die Affäre rund um ein Liederbuch mit einschlägigen Texten der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt" hat den Stein ins Rollen gebracht: Udo Landbauer trat nach der Niederösterreich-Wahl aus all seinen politischen Funktionen zurück, die Bundes-FPÖ steht vor der Konfrontation mit ihrer Geschichte, respektive jener des "Dritten Lagers". Um sie zu erforschen, kündigte Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine Historikerkommission an - gestern, Montag, wurde im freiheitlichen Kreis über das konkrete Vorgehen und die möglichen Mitglieder der Kommission beraten. Heute, Dienstag, sollen die Details bekanntgegeben werden.

"Jeder kann selbstverständlich seinen Beitrag leisten", sagte Strache am Abend auf die Frage, ob auch externe Experten des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes (DÖW) zugelassen würden. Ob nun eine konkrete Einladung an die Historiker ergehen wird, bleibt vorerst aber abzuwarten. Ebenfalls heute entscheiden soll sich, ob der FPÖ-nahe Historiker Lothar Höbelt in der Kommission Platz nehmen wird. Der Professor für neuere Geschichte an der Universität Wien ist bei der Österreichischen Hochschülerschaft umstritten, angeblich soll er Burschenschafterkreisen nahe stehen.

Karner appelliert: "Keine klaren Zielvergaben"

Auch der Name Stefan Karner, Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, wurde in Zusammenhang mit der Kommission bereits mehrfach genannt. Die Frage, ob er von der FPÖ gefragt wurde, ob er mitmachen wolle, beantwortete der Zeithistoriker am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" knapp: "Nein, hat sie nicht." Ob er würde? "Das kommt auf die Umstände an." So sei ihm wichtig, "dass es hier eine sehr breite, objektive Kommission gibt; dass sehr viele aus unterschiedlichen Richtungen eingebunden werden".

Weiteres wesentliches Erfordernis laut Karner: "Keine klaren Zielvorgaben." Vielmehr müsse "inhaltsoffen" gearbeitet werden können. Insofern wäre er sehr dafür, das DÖW in die Arbeit einzubinden, "aber auch andere, die sich mit Fragen des 'Dritten Lagers' beschäftigt haben", beispielsweise Juristen. Denn, nur bei entsprechender Breite "schafft das auch der freiheitlichen Partei die Gewissheit, dass man die Ergebnisse bereitstellen kann".

Eine Prognose, wie lange die Historikerkommission wohl beschäftigt sein wird, wollte Karner nicht abgeben. Das hänge von Mitgliederzahl, den Zugang zu Archiven, aber auch davon ab, wie "tief" gegraben werden soll. Bewerten könne man die Arbeit dann erst mit dem Endbericht.

Der Livestream von der Pressekonferenz beginnt gegen 10:30 Uhr:

NS-Lieder-Affäre Wegen des einschlägigen Liederbuchs der Verbindung "Germania zu Wiener Neustadt", der auch der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat, Udo Landbauer, angehört, hat nun die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen vier Personen aufgenommen. Im Raum steht der Vorwurf der Wiederbetätigung. In dem 300 Seiten starken Liederbuch, das die Burschenschaft aufgelegt hat, sind unter anderem diese Zeilen abgedruckt: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.'" Und an anderer Stelle: "Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': 'Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'" Landbauer streitet ab, von dem Lied gewusst zu haben. Seine Mitgliedschaft bei der Burschenschaft stellte er ruhend. Medientermine, wie einen Skikurs im Rahmen seines Niederösterreich-Wahlkampfes, wurden kurz vor der Landtagswahl am 28. Jänner abgesagt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen forderte im Vorfeld des Urnengangs den Rücktritt Landbauers. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schloss eine Zusammenarbeit mit dem 31-Jährigen aus. Landbauer trat schließlich am 1. Februar von allen politischen Funktionen zurück.

>>> Bericht im Ö1-"Morgenjournal"

(Red.)