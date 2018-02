Deftig oder diplomatisch? Straches erster politischer Aschermittwoch als Vizekanzler

Der Aschermittwoch steht traditionellerweise im Zeichen politisch deftiger Reden - allen voran gesprochen von Vertretern der FPÖ in der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis. In diesem Jahr bringt die Veranstaltung ein Novum: Parteichef Heinz-Christian Strache wird erstmals nicht als Obmann der größten Oppositionspartei, sondern als Vizekanzler auftreten. Wie sich das auf die inhaltliche Ebene auswirken wird? Man darf gespannt sein. Bisher konzentrierte sich der 48-Jährige bekanntlich stets darauf, die amtierende Koalition durch den Kakao zu ziehen.

Zur Erinnerung: Im Vorjahr polterte Strache über die ÖVP (mittlerweile Regierungspartner): "Die ganze Woche lügen sie und am Sonntag gehen sie beichten und denken, es wäre wieder alles gut." Auch der damalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern (nun Opposition) bekam sein verbales Fett ab: "Was ist dünner als Kerns Slim-Fit-Anzüge?"

Der Redenplan für dieses Jahr: Um 19:20 Uhr soll der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner den "Einpeitscher" geben, ab 19:50 Uhr ist mit der Ansprache von Strache zu rechnen.

Der Livestream aus der Jahnturnhalle beginnt um 19:45 Uhr:

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wird in Oberösterreich übrigens fehlen und stattdessen als Ehrengast beim politischen Aschermittwoch der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) zugegen sein.

Der türkise Koalitionspartner plant übrigens ein ruhigeres Aschermittwochs-Programm: Bundesparteichef und Kanzler Sebastian Kurz wird den 14. Februar, der zugleich den Valentinstag darstellt, in Kärnten verbringen. Und damit als Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 4. März nutzen. Klubobmann August Wöginger fährt nach Deutschland und nimmt am politischen Aschermittwoch der CSU in Passau teil.

(hell)