Kärntner können am 4. März aus zehn Parteien auswählen

Wie bei der Kärntner Landtagswahl im Jahr 2013 stehen auch in diesem Jahr wieder zehn Parteien am Stimmzettel: SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP, Team Kärnten, Neos, "Verantwortung Erde", F.A.I.R., BZÖ, KPÖ. Ausnahme ist der Wahlkreis West, dort sind es nur neun, da es die Kommunisten nicht auf die nötigen 400 Unterstützungserklärungen geschafft haben.

Die Frist für das Einreichen der Verbandswahlvorschläge endet am kommenden Dienstag, drei Tage später wird es ernst, dann ist Vorwahltag (In jeder Gemeinde muss mindestens ein Wahllokal für mindestens zwei Stunden - auf alle Fälle zwischen 18 und 19 Uhr - offen haben.).

Neu sind dabei die Liste F.A.I.R. der ehemaligen Grün-Landessprecherin Marion Mitsche, die Liste "Verantwortung Erde" des Villacher Gemeinderats Sascha Jabali, die Neos, die erstmals kandidieren und das Team Kärnten, das aus dem Team Stronach hervorgegangen ist.

Die KPÖ kandidierte 2013 übrigens mit der Wahlplattform ASOK (Allianz Soziales Kärnten) und erhielt 0,2 Prozent. Dazu gab es noch die LPÖ, die Lebenswerte Partei Österreichs, die auf 0,6 Prozent kam, sowie die "Liste Stark" des ehemaligen freiheitlichen Bürgermeisters von Maria Wörth, Adolf Stark, den 0,2 Prozent wählten. Auch die Piraten traten an, sie erreichten 1,0 Prozent.

ÖVP-Chef auf Platz 20

Die Verbandswahlvorschläge, meist als Landeslisten bezeichnet, prägen in der Öffentlichkeit mit ihrer Reihung das Bild der Spitzenkandidaten der Parteien. Das ist insofern irreführend, als diese Listen ja nur für die Verteilung der Reststimmen notwendig sind. Direkt in den Landtag gewählt werden können die Kandidatinnen und Kandidaten nur in den Wahlkreisen. Bei SPÖ, FPÖ und Team Kärnten sind denn auch die Parteichefs Wahlkreis-Spitzenkandidaten. Peter Kaiser und Gernot Darmann im Wahlkreis 1, Gerhard Köfer im Wahlkreis 4. ÖVP-Obmann Christian Benger ist im Wahlkreis 2 an 20. und letzter Stelle gereiht, Grünen-Landessprecher Rolf Holub im Wahlkreis 1 auf dem sechsten Listenplatz.

Die Frage des Landeshauptmannes wird am 4. März ohnehin nicht entschieden. Denn danach beginnen Parteienverhandlungen, nachdem eine absolute Mehrheit für keine Partei zu erwarten ist. Da der Proporz abgeschafft wurde, muss es eine Koalitionsregierung geben, laut Landesverfassung obliegt es der stärksten Partei, den Versuch einer Regierungsbildung zu machen und dafür die anderen zu Gesprächen einzuladen. Noch eine Änderung bringt die Abschaffung des Proporzsystems: Bisher gab es fix sieben Regierungsmitglieder, künftig können es "fünf bis sieben" sein.

