"Server down": Starker Ansturm bei Rauchverbot-Volksbegehren

Der Wunsch der Österreicher nach einem totalen Rauchverbot in der Gastronomie scheint sehr groß zu sein: Wegen des Ansturms, das entsprechende Volksbegehren der Ärztekammer zu unterstützen, sind die Computer-Server für die Abwicklung am Freitag komplett abgestürzt. "Server down", hieß es aus dem Innenministerium.

"Wir bedauern das sehr und hoffen, bis Mittag das Problem gelöst zu haben", sagte ein Sprecher des Ressorts. "Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck." Vorerst war eine Unterstützungsabgabe weder online noch bei Gemeinde- oder Bezirksämtern möglich, "weil alle auf das zentrale Wählersystem zugreifen müssen".

Mit dem "Don't Smoke"-Volksbegehren sollen die Pläne der türkis-blauen Bundesregierung verhindert werden, ein bereits mit Zustimmung der ÖVP verabschiedetes generelles Gastro-Rauchverbot zu kippen. Dieses sollte eigentlich ab Mai gelten. Schon gestern, Donnerstag, gab es wegen des Andrangs Probleme mit den Servern.

Kolba: Runter vom Pferd und ab zum Computer

Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz, will die technischen Probleme nicht hinnehmen: "Es ist ungeheuerlich, dass offenbar das Innenministerium nach den Pannen bei der Wahl zum Bundespräsidenten nun auch nicht in der Lage zu sein scheint, ein Volksbegehren ordnungsgemäß durchzuführen", kritisierte er am Freitag in einer Aussendung mit dem Titel: "Runter vom Pferd und ab zum Computer".

"Statt auf Pferden zu posieren sollte sich der Innenminister darum kümmern, dass diese Volksbegehren raschest und ohne weitere Störungen abgeführt werden können", spielte er auf den Besuch von Herbert Kickl (FPÖ) bei der Reiterstaffel in München.

Ärztekammer: Unterstützung "mehrere Wochen" möglich

Die Wiener Ärztekammer bedauert in einer Aussendung die Probleme, garantiert jedoch: "Die Unterstützungserklärungsphase wird mehrere Wochen, jedenfalls so lange offenbleiben, bis alle Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit hatten, ihre Unterschrift zur Unterstützung problemlos leisten zu können." Man habe etliche Meldungen zu den Serverproblemen von Unterstützern aus dem In- und Ausland erhalten, darunter sogar eine Auslandsösterreicherin in Neuseeland, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.

Rauchverbot gekippt: Was halten Sie von der Entscheidung? Derzeit gilt in Österreichs Gastronomie ein "grundsätzliches" Rauchverbot mit Ausnahmen für abgetrennte Raucherzimmer und kleine Gaststätten. 2015 beschloss der Nationalrat ein generelles Rauchverbot, das ab Mai 2018 Realität werden sollte. Diesen Plan kippten ÖVP und FPÖ nun. Gute Entscheidung Schlechte Entscheidung Das ist mir egal

(APA/Red.)