Grasser-Prozess: Böhmdorfer kritisiert Generalprokuratur

Der ehemalige Justizminister Dieter Böhmdorfer (FPÖ) kritisiert, dass die Generalprokuratur keine Nichtigkeitsbeschwerde im Buwog-Korruptionsprozess gegen die vorsitzende Richterin Marion Hohenecker ergriffen hat. Böhmdorfer ist mit seiner Anregung an die Generalprokuratur, sie möge wegen einer angeblichen Parteilichkeit Hoheneckers mit einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes vorgehen, abgeblitzt. Konkret hatte er Tweets von Hoheneckers Ehemann (selbst Richter) ins Treffen geführt, die gegen den Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, gerichtet waren.

Böhmdorfer zeigte sich mit der Begründung der Generalprokuratur nicht zufrieden. Es gehe darum, "dass das Umfeld, in dem die Richterin lebt und tätig ist, nämlich die 'aggressiv bösartige Haltung ihres Kollegen und Ehegatten Dr. Hohenecker zu dem Hauptangeklagten' Mag. Karl-Heinz Grasser der Grund ist, dass die von Artikel 6 Abs. 1 der Europäischen Menschrechtskonvention geforderte objektive Unparteilichkeit des Gerichtes nicht gegeben ist", sagte er.

Mit der in der Anregung zitierten Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Frage der objektiven Unparteilichkeit habe sich die Generalprokuratur in der Begründung "in keiner Weise auseinandergesetzt".

Prozess kann fortgesetzt werden

Die Generalprokuratur kann rechtliche Fehler von Richtern in Strafsachen mit Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes beim Obersten Gerichtshof (OGH) beanstanden. Nach dem Entscheid der Generalprokuratur kann der Buwog-Korruptionsprozess gegen Grasser sowie 13 weitere Angeklagte nun wie geplant weitergeführt werden.

