Neue NS-Lieder: Strache gibt Burschenschaft Rückendeckung

Die schlagende Burschenschaft "Bruna Sudetia", bei der (nach dem Fall rund um die "Germania zu Wiener Neustadt") ebenfalls ein Liederbuch mit antisemitischen Texten aufgetaucht sein soll, erhält Rückendeckung von Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der FPÖ-Bundesparteiobmann verwies am Mittwoch vor dem Ministerrat auf die von der Burschenschaft eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen die Wochenzeitung "Falter".

Außerdem betonte Strache, dass Mitglieder der Burschenschaft bereits betont hätten, mit den Liedtexten nichts zu tun zu haben. Konkret meinte er den Obmann der "Bruna Sudetia", seinen Parteikollegen Herwig Götschober, der am Dienstagabend sämtliche Vorwürfe vehement abgestritten hatte.

Hofer: "Es gibt kein Impressum"

Pikant: Götschober ist ein Pressereferent des Kabinetts von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Letzterer meldete sich am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" zu seinem Mitarbeiter und der Causa zu Wort. Er fordere rasche Aufklärung der Angelegenheit, betonte Hofer. Wie Strache fügte er hinzu, dass noch nicht klar sei, "woher dieses Buch kommt". Denn: "Es gibt kein Impressum."

Im Liederbuch, das sein Pressereferent verwende, gebe es die vom "Falter" aufgedeckten antisemitischen Lieder jedenfalls nicht. "Mein Mitarbeiter hat mir sofort sein Liederbuch gezeigt, in dem sind diese Passagen nicht drinnen", sagte Hofer. "Ich dränge auf Aufklärung." Er wolle wissen, wo dieses Buch herkomme und wer dieses veröffentlicht habe. Hofer kündigte auch "rechtliche Schritte" an, ohne jedoch ins Detail zu gehen, wie diese aussehen könnten.

Die Burschenschaft selbst hat den Bericht des "Falter" zurückgewiesen. Das von der Zeitung zitierte Liederbuch sei in der "Bruna Sudetia" nicht in Verwendung. Das Wochenmagazin hatte berichtet, dass sich in dem ihm vorliegenden Exemplar - wie schon im Liederbuch der "Germania zu Wiener Neustadt" - die Liedzeile "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'", befinden solle, die auf den Massenmord an den Juden in der NS-Zeit Bezug nahm.

(Red./APA)