Grasser-Prozess: Etliche Krankheitsfälle - und ein "nicht schuldig"

Der 18. Verhandlungstag im bislang größten Korruptionsprozess der österreichischen Justizgeschichte stand am Mittwoch im Zeichen der Krankmeldungen - und eines "Angeklagtenwechsels". So nahm nicht mehr der frühere RLB Oberösterreich-Vorstand Georg Starzer im Zeugenstand Platz, um einvernommen zu werden, sondern der ehemalige Immofinanz-Manager Christian Thornton, der sich sogleich "nicht schuldig" bekannte. Er ist wegen Bestechung und Untreue angeklagt.

Zu den Krankmeldungen: Neben dem bereits als krank entschuldigten mitangeklagten Schweizer Vermögensverwalter Norbert W. meldete sich am Mittwoch auch Gerald Toifl, früher Anwalt von Ex-Lobbyist Walter Meischberger, krank. Und auch einer der Hauptbeschuldigten, der Immobilienmakler Karl Ernst Plech, befindet sich laut dessen Anwalt in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung. Dieser Aufenthalt dürfte noch zwei Wochen dauern. Richterin Marion Hohenecker und die Schöffen zogen sich anschließend kurz zur Beratung zurück, was sie wegen des Nichterscheinens von Plech nun machen wollen. Der Schöffensenat beschloss, das Verfahren gegen Plech getrennt zu führen.

Zurück zu Thornton. Er war einst Geschäftsführer zahlreicher Tochtergesellschaften im Immofinanz-Constantia-Konzern - in den Immoeast- bzw. Immofinanz-Vorstand kam er erst 2007 bzw. 2008. laut Anklageschrift soll er die Abwicklung der Millionenprovision des mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger übernommen haben. Außerdem soll Thornton Gelder für von Hochegger ausgestellte Scheinrechnungen an dessen zypriotische Firma Astropolis überwiesen haben. Von dort transferierte, so die Ausführungen der Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart, der mitangeklagte Meischberger einen Großteil des Geldes nach Liechtenstein, wo es auf drei Konten landete.

Die Staatsanwaltschaft sieht den Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, hinter einem der drei Konten - was dieser bestreitet. Das zweite Konto wurde von Plech eingerichtet, der das Geld aber nur treuhändisch für Meischberger verwaltet haben will.

Es ist übrigens nichts das erste Mal, dass Thornton vor Gericht Platz nimmt. Im sogenannten Immofinanz-Prozess, in dem es um millionenschwere Aktienoptionsgeschäfte ging, war er rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte dies im Oktober 2015 entschieden. In erster Instanz war Thornton noch zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden.

