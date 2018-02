Neos suchen per Inserat Landesgeschäftsführer für Niederösterreich

Die Neos suchen nach dem am 28. Jänner geschafften Einzug in den niederösterreichischen Landtag per Inserat Personal. Sieben Stellen wurden ausgeschrieben, darunter auch jene des Landesgeschäftsführers - für diese Position sei ein Hearing vorgesehen, sagte Neos-Landessprecherin Indra Collini. Der ORF hatte am Dienstag über den Weg der Partei zur Mitarbeiterrekrutierung berichtet.

Es gehe darum, in sehr kurzer Zeit ein großes, ganz neues Team zusammenzustellen und die besten Köpfe zu finden, begründete Collini die "ungewöhnliche" Vorgehensweise. Es sei "wichtiger, was man kann als wen man kennt". Der Landesgeschäftsführer soll eine Organisation in Niederösterreich aufbauen, zudem stehen in zwei Jahren Gemeinderatswahlen an, sagte die künftige Fraktionsobfrau.

Gesucht werden beispielsweise auch politische Fachreferenten und ein Presse- und Kommunikationsverantwortlicher. Die Stelleninserate wurden etwa auf Social Media und über ein Zeitungsinserat veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 7. März, in den folgenden Wochen sollen sukzessive neue Mitarbeiter an Bord geholt werden. Die konstituierende Sitzung des Landtages findet am 22. März statt.

Im erweiterten Vorstand sei entschieden worden, dass die Positionen der Landesgeschäftsführer in den Bundesländern ausgeschrieben werden sollen, so Collini. Nach Niederösterreich haben die NEOS vergangenen Sonntag auch in Tirol den Einzug in den Landtag geschafft.

(APA)