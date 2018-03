Elisabeth Köstinger (ÖVP) gibt ihrem auch für Landwirtschaft und Umwelt zuständigen "Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus" eine neue Organisationsstruktur. Die Bereiche Klimaschutz sowie "Tourismus und Regionalpolitik" bekommen jeweils eigene Sektionen. Die Neuaufstellung soll noch vor dem Sommer in Kraft treten.

"Die Neuaufstellung ergibt sich aus den zusätzlichen Kompetenzen, die mein Ressort dazu bekommen hat", erklärte Köstinger am Donnerstag in einer Aussendung. Die Aufwertung des Klimaschutzes als eigene Sektion (Sektion II) ist der Ministerin wichtig, "denn dort liegen riesige Herausforderungen vor uns, die wir mit einer optimalen Organisation und Bündelung besser bewältigen können".

Den Klimaschutz und die Erarbeitung einer integrierten Klima- und Energiestrategie nennt Köstinger als eines der wichtigsten Leitprojekte ihres Ressorts. Der erste Vorschlag soll in den nächsten Wochen vorgelegt werden und idealerweise bis Ende Juni beschlussreif sein.

Neu ist auch die Aufwertung des Bereichs "Tourismus und Regionalpolitik" (Sektion VII) als eigene Sektion im Ministerium. "Bisher waren das mehrere Abteilungen, die nicht bei uns im Ressort waren", so Köstinger. Durch die Eingliederung in eine eigene Sektion "bündeln wir hier die Aufgaben und Zuständigkeiten am besten. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige unseres Landes. Er schafft und erhält hunderttausende Arbeitsplätze und trägt wesentlich zur Wirtschaftsleistung bei."

Neben diesen beiden umfasst das Ministerium noch die Sektionen für "Steuerung und Services", für "Umwelt und Wasserwirtschaft" (Sektion I), für "Energie" (Sektion III), für "Landwirtschaft" (Sektion IV), für "Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit" (Sektion V) sowie für "Abfallwirtschaft, Chemiepolitik und Umwelttechnik" (Sektion VI).

(APA)