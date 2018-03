Neos: Zuerst die Analyse, dann die Kontrolle

Wien. Herbert Kickl hat, und das erinnert durchaus auch an andere Regierungsmitglieder, einen ausgeprägten Hang zur Disziplin und Kontrolle. Als Chefstratege seiner Partei, der FPÖ, kommt ihm das zugute. Nun, als neuer Innenminister, zeigt sich das auch bei seinen Auftritten im Parlament. Für die erste Sitzung des Menschenrechtsausschusses am Dienstag kündigte sich Kickl immerhin mit 36 Mitarbeitern seines Hauses an, die ihm auch inhaltlich zur Seite stehen sollen. Die Sitzung musste daraufhin in das größte Ausschusslokal des Parlaments verschoben werden.

Auch inhaltlich dreht sich der Termin um das Thema Kontrolle: Der Vorsitzende des Ausschusses, Nikolaus Scherak von den Neos, bringt einen Antrag gegen die geplanten Überwachungsmaßnahmen der Regierung ein. Oder genauer: Für eine Analyse der bereits bestehenden Kontrollmöglichkeiten, ehe die Behörden neue Kompetenzen erhalten. „Zuerst muss man ernsthaft evaluieren, was die bestehenden Ermittlungsmethoden und Befugnisse gebracht haben“, sagt Scherak. Also ob sie einerseits tatsächlich bei der Kriminalitätsbekämpfung helfen würden und sie andererseits eine Auswirkung auf die Gesellschaft hätten. „Auch wenn ich weiß, dass das schwieriger zu evaluieren ist.“

Vorratsdatenspeicherung

Seine Argumentation: Die Vorratsdatenspeicherung, die ohnehin gekippt wurde, sei nicht gezielt für Terrorismusbekämpfung eingesetzt worden. Und in Großbritannien hätte eine Studie des Innenministeriums gezeigt, dass die Videoüberwachung nur bei fünf Prozent der Verbrechen bei der Aufklärung helfe.

Von wie vielen bestehenden zu analysierenden Maßnahmen man in etwa spreche, könne man nicht sagen, meint Scherak übrigens. Der fehlende Überblick „ist aber auch schon ein Teil des Problems“. (ib)

