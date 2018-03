Tiroler ÖVP und Grüne vor Koalitionsverhandlungen

Eine Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung in Tirol nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem sich die SPÖ am Mittwoch aus dem Poker um eine künftige Koalition verabschiedet hat, könnte schon morgen, Donnerstag, der Beginn von Koalitionsgesprächen zwischen ÖVP und Grüne verkündet werden. Zwar wird im Büro von Landeshauptmann Günther Platter betont, noch sei keine Entscheidung gefallen. Doch gilt die Variante Schwarz-Grün als Platters Favorit, hat er sie doch 2013 begründet und ausgezeichnete Erfahrungen mit ihr gemacht.

Fest steht: Heute Nachmittag stehen weitere, möglicherweise abschließende Sondierungsgespräche statt, bei den bisherigen Treffen (zuletzt am Dienstag) haben sich dem Vernehmen nach keine unüberwindbaren Hürden herauskristallisiert. Auch am Mittwoch war seitens der Grünen von "wertschätzenden Gesprächen" die Rede.

Mittwochvormittag hatte die SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik verkündet, die ÖVP habe sich gegen "ernsthafte" Koalitionsverhandlungen mit der Sozialdemokratie entschieden. Die Roten würden sich daher nun ganz auf die Oppositionsarbeit konzentrieren.

Blanik: "So gehen faire Verhandlungen einfach nicht"

Die Volkspartei habe sich in den Sondierungsrunden "keinen Millimeter" bewegt, kritisierte die Lienzer Bürgermeisterin. Verhandlungen auf Augenhöhe seien insofern nicht möglich gewesen. Stattdessen wollten die Schwarzen auch noch beim Regierungspersonal der SPÖ mitreden, erklärte Blanik: "So gehen faire Verhandlungen einfach nicht."

"Wir können gestalten, wir wollen gestalten", sagte Blanik weiter. Künftig werde man das eben als "gestärkte und konstruktive Oppositionskraft" machen. Die SPÖ habe bereits vor der Wahl gesagt, dass es die Sozialdemokratie nicht billig geben werde, betonte die 52-Jährige. Die Volkspartei werde sich nunmehr für den "Billigstbieter" entscheiden und verzichte damit bewusst "auf Frische und Tatkraft auf der Regierungsbank".

Rechnerisch wäre eine Regierung auch mit der FPÖ und den Neos möglich. Gegen die Variante mit den Neos spricht (trotz vieler inhaltlicher Übereinstimmungen), dass die Mehrheit im Landtag nur hauchdünn wäre. Gegen jene mit der FPÖ, dass Platter seit je her Bedenken gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen hat und sich wiederholt - direkt oder indirekt - dagegen aussprach.

Tiroler Wahlergebnis auf einen Blick ÖVP: 44,3 Prozent SPÖ: 17,3 Prozent FPÖ, 15,5 Prozent Grüne: 10,7 Prozent Liste Fritz: 5,5 Prozent Neos: 5,2 Prozent

