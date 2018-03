Die Ministerin, die nicht laut sein will

Ein wenig erinnert das Setting an die ehemalige Ministerin Sophie Karmasin. Nicht nur, weil das Büro an der Unteren Donaustraße dasselbe ist: Sterile weiße Wände, cremefarbiger Teppich, grüngelbe Sessel. Auch zur Frau, die jetzt hier arbeitet, gibt es Parallelen: Die 46-jährige Juliane Bogner-Strauß wurde im Dezember überraschend Ministerin. Ohne tiefe Verwurzelung in der ÖVP holte sie Parteichef Sebastian Kurz in die Regierung. Und genauso wie Karmasin ist Bogner-Strauß nun für die Familienagenden zuständig. Aber: Sie erhielt auch die Frauenagenden dazu.

