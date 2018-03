Niederösterreich: Ulrike Königsberger-Ludwig wird SPÖ-Landesrätin

Ulrike Königsberger-Ludwig wird nach der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner neben dem designierten Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl für die Sozialdemokraten in die Landesregierung einziehen. Das wurde nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes am Montag in St. Pölten bekanntgegeben.

Die 52-Jährige wird als Landesrätin für Gesundheit, soziale Verwaltung mit Kinder- und Jugendwohlfahrt, Gleichstellung und Gleichbehandlung sowie Rettungswesen zuständig sein. Königsberger-Ludwig ist seit 2002 Nationalratsabgeordnete, seit 2011 Vizebürgermeisterin in Amstetten und seit 2014 stellvertretende Landesparteivorsitzende. Die bisherige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Karin Renner wird Dritte Landtagspräsidentin. Sie folgt damit Franz Gartner nach. Alle Beschlüsse seien einstimmig gefallen, sagte Schnabl.

(APA)