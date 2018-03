Shitstorm gegen Strache nach NS-Gedenken

Heinz-Christian Straches Facebook-Posting zum Gedenken an den "Anschluss" Österreichs an Nazideutschland vor 80 Jahren kam bei Teilen der Anhänger des FPÖ-Vizekanzlers nicht besonders gut an. Der Beitrag, in dem Strache die Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes verurteilte, sorgte für emotionale Ausbrüche bei Straches Facebook-Fans.

""Für die NS-Verbrechen kann und darf es kein Verständnis, keine relativierenden Worte und schon gar keine Rechtfertigung geben", hatte der Vizekanzler geschrieben.

"Der Mist ist über 70 Jahre her. Außerdem stellt sich die Frage, ob das auch wirklich alles so abgelaufen ist, wie es immer erzählt wird. Und was ist mit den Kriegsverbrechen der Aliierten?", antwortete ein Kommentator auf Straches Posting. "Ich habe keinen vergangenenheits Schuldkomplex !!!", meinte ein anderer. "Nun mus aber auch mal gut sein....die Verbrechen der Russen und der alliierten, war auch nicht ohne....", schrieb ein Facebook-Nutzer; "herrschaften, i bin zu gar nix verpflichtet!!! mahnungen auch nicht brauch!!! gehts euch noch gut????", schrieb ein anderer (Rechtschreibung im Original). Die Postings wurden teilweise wieder gelöscht.

Strache betreibt eine der stärksten Facebook-Seiten Österreichs mit 773.900 Fans, die er nutzt, um seine Politik zu verbreiten. Die Meinungen auf Social-Media-Kanälen wird von seiner Partei häufig als Stimmungsmesser verwendet.

(Red.)