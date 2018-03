Der Ex-BVT-Chef Polli und die Waffengeschäfte im Irak

In der Causa rund um den Verfassungsschutz (BVT) tritt er gern als Experte auf: Ex-BVT-Chef Gert-René Polli, der 2008 abgelöst wurde, spart nicht mit Kritik an der Behörde. Manche sagen ihm Ambitionen nach, wieder in den Staatsdienst zurückzukehren. Im Wahlkampf trat er mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf, zwischenzeitlich wurde er sogar als Justizminister gehandelt. Diesmal für die FPÖ – Polli wurde einst unter ÖVP-Innenminister Ernst Strasser eingesetzt, ist in der Partei aber nicht gut angeschrieben.

