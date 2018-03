Anwalt: Man wollte Gridling loswerden

Man habe Peter Gridling aus dem Weg räumen wollen: Das behauptete am Donnerstag Abend in der "Zib 2" dessen Anwalt Martin Riedl. Am Dienstag hatte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung vom Dienst suspendiert. Riedl bekräftigte außerdem, Gridling werde gegen die vorläufige und auch eine allfällige endgültige Suspendierung vor Gericht gehen.

Die Suspendierung steht im Zusammenhang mit einer Geheimdienstaffäre rund ums Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Es wurde von einem anonymen Dossier ausgelöst, das hochrangigen Mitarbeitern schwere Verfehlungen vorwirft. Auch gegen Gridling wurden Ermittlungen eingeleitet. Kickl hatte die Suspendierung am Dienstag als "bedauerlich, aber unausweichlich" bezeichnet. Grund dafür sei, dass Gridling von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkSta) als einer von fünf Beschuldigten geführt werde. Sollte die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen oder Gridling sich im Rahmen des Disziplinarverfahrens erfolgreich gegen die Suspendierung wehren, könne er wieder auf seinen Posten zurückkehren. Es gelte die Unschuldsvermutung.

In den nächsten Wochen wird die Disziplinarkommission des Innenministeriums entscheiden, ob Gridling endgültig suspendiert wird. Gridling selbst hat erklärt, er sei "sich keiner Schuld bewusst".

(Red.)