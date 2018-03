Der Stammtisch-Analytiker der Volkspartei

Sein erster war Wilhelm Molterer. Danach kam der hemdsärmelige Josef Pröll, dem anfangs die Herzen zugeflogen sind. Michael Spindelegger hat die Nationalratswahl 2013 verloren, Reinhold Mitterlehner dann den internen Machtkampf gegen Sebastian Kurz.



Dietmar Halper, seit zehn Jahren Direktor der Politischen Akademie der ÖVP (PolAk), hat sie alle erlebt. Parteichefs kamen und gingen, er blieb. Der 49-Jährige zählt zu den wenigen personellen Konstanten in der ÖVP. Berichte über Veränderungen in der Parteiakademie enden in der Regel mit dem Satz: „Direktor bleibt Dietmar Halper.“ So war es auch diese Woche, als Sebastian Kurz den Vorsitz an seine bisherige Stellvertreterin, Bettina Rausch, übergab. Auf Dietmar Halper möchte auch die neue Präsidentin nicht verzichten. Dabei war er eine – zumindest auf den ersten Blick – eher untypische Wahl, als er den Job im Jänner 2008 antrat.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft