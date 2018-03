Die FPÖ startet mit 500 Sympathisanten in Salzburg-Wahlkampf

Die Salzburger FPÖ ist am Freitagabend mit einer Auftaktveranstaltung in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 22. April gestartet. Die Parteispitzen zogen um kurz vor 19.40 Uhr begleitet von der Kandidatenriege in die mit rund 500 FPÖ-Mitglieder und -Sympathisanten besetzte Eventlocation Panzerhalle Salzburg ein.

Unterstützung bekam Landesparteichefin Marlene Svazek von Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Andreas Reindl, Chef der FPÖ Salzburg Stadt, nahm die Begrüßung vor. Reindl nahm Bezug auf den Hinauswurf des Salzburger Ex-FPÖ-Chefs Karl Schnell im Jahr 2015. "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne", sagte er in seiner Begrüßung.

Dieser Zauber halte in der Partei in Salzburg seit drei Jahren an, als es - nach dem Rauswurf Schnells - ein Frühlingserwachen gegeben habe. Genau dieses Salzburger Frühlingserwachen wolle man nun zu den Menschen in Salzburg bringen. Man wolle "die schwarz-grüne Rentnergang in den Ruhestand setzen". Mit Svazek habe die FPÖ eine "junge, kreative, redegewandte Persönlichkeit" an der Spitze.

(APA)