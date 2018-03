Finanzminister Löger präsentiert heute das türkis-blaue Budget

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hält heute seine erste Budgetrede. So weit bisher durchgesickert ist, dürfte es Einsparungen etwa bei Arbeitsmarkt, Integration und Infrastrukturprojekten geben. Mehr Geld soll es hingegen für Familien geben. Erreichen will man mit den Haushaltsplänen heuer ein strukturelles und im kommenden Jahr ein echtes Nulldefizit.



Im Vorfeld von Lögers Rede haben die Neos Kritik am Haushaltsplan der türkis-blauen Koalition geübt. "Das Budget ist eine in Zahlen gegossene Biedermeier-Politik, wichtige Reformen werden von der Regierung verweigert", sagte Parteiobmann Matthias Strolz am Dienstag und kündigte für heute, Mittwoch, eine Dringliche Anfrage an den Ressortchef an.

Auch die Justiz zeigte vorab massiven Widerstand gegen die von der Regierung verordneten Kürzungen: 5000 Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Kanzleimitarbeiter haben bereits eine Protestnote der Standesvertreter dagegen unterschrieben.

