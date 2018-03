SPÖ: Beziehungskrise im Rathaus

Wien. Auch Ratschläge sind Schläge. Der scheidende Bürgermeister, Michael Häupl, richtete am Donnerstag seinem Nachfolger, Michael Ludwig, völlig überraschend aus: Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger mache ihre Arbeit „sehr gut“. Die (politisch schwer angeschlagene) Stadträtin solle auch der nächsten Stadtregierung angehören, erklärte Häupl öffentlich: Denn es habe keinen „Sinn, wenn die SPÖ zulässt, dass die Gesundheitsstadträtin mit dem KH Nord zusammengeschossen wird“, erklärte der Noch-Bürgermeister der APA.

Das ist pikant – gilt die Ablöse von Frauenberger nach zahlreichen Vorfällen in ihrem Ressort (wie z. B. die Esoterikaffäre) als fix beschlossen. Zuletzt schickte auch die eigene SPÖ-Fraktion Frauenbergers Plan für die Spitälerreform zur Überarbeitung zurück – wegen fachlicher Mängel, wie „Die Presse“ exklusiv berichtete. Die Überarbeitung des Frauenberger-Plans bestätigte Häupl am Donnerstag.

Pikant ist Häupls öffentliche Unterstützung für Frauenberger aus einem zweiten Grund. Er werde seinem Nachfolger keine personellen Ratschläge geben: „Das hätte ich mir damals von Helmut Zilk auch nicht gefallen lassen“, hatte Häupl immer wieder erklärt. Nun änderte der Bürgermeister plötzlich seine Meinung. Das sorgt für teilweise heftige Reaktionen in der Partei. Während manche im Ludwig-Lager irritiert sind, sprechen andere wörtlich von einer Kriegserklärung Häupls. Im linken Flügel wird die Aussage Häupls, der Ludwig als Nachfolger immer verhindern wollte, naturgemäß wohlwollend zur Kenntnis genommen.

