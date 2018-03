Südtirol: Spiel auf Zeit bei den Zweitpässen

Die Liste der geladenen Gäste war recht lang: Der italienische Botschafter sollte erscheinen, genauso wie die zehn Fraktionssprecher aus dem Südtiroler Landtag. Mehr als ein Dutzend Vertreter der Parteien aus Bozen wollte Karin Kneissl also mit Innenminister Herbert Kickl in ihrem Büro empfangen. Nur: Die Hälfte der Teilnehmer sagte im Vorhinein ab. Aus Protest oder Desinteresse.



Am Ende war es also eine vergleichsweise kleine Runde, die Freitagnachmittag im Außenministerium zusammenkam – und über die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler sprach.

