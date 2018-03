SPÖ tauscht rote gegen faule Eier der Regierung

Die SPÖ ist in Osterstimmung. In einer österreichweiten Aktionswoche werden knallrote Eier verteilt und damit gegen die "faulen" der ÖVP-FPÖ-Regierung getauscht. Es gehe um Verschlechterungen, die Schwarz-Blau den Österreichern ins Nest legen will, begründete Bundesgeschäftsführer Max Lercher die Aktion, die er am Dienstag gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Andrea Brunner in Wien startete.

Insgesamt 67.000 Eier will die SPÖ in den kommenden Tagen in ganz Österreich verteilen. Passend dazu gibt es einen faltbaren Eierbecher mit aufgedruckten Maßnahmen der Regierung, wie die Rücknahme des Rauchverbots, Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik und dem Aus für die Notstandshilfe. Dementsprechend hofft Lercher, dass es wenigstens über das Osterwochenende keine "faulen Eier" geben werde.

(APA)