Innsbruck-Wahl: 104.245 am 22. April wahlberechtigt

Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Tiroler Landeshauptstadt sind am 22. April 104.245 Innsbrucker wahlberechtigt. 17.881 davon sind EU-Bürger. Zwölf Listen haben Wahlvorschläge eingereicht, neun schicken zudem einen Kandidaten bei der Bürgermeisterdirektwahl ins Rennen. Die Frist, um Erklärungen von Koppelungen bei der Hauptwahlbehörde abzugeben, endet am 30. März.

Die Vorschläge werden dann geprüft und sollen in der ersten Aprilwoche veröffentlicht werden. Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (FI), die 2012 bei der ersten Direktwahl als Stadtchefin bestätigt wurde, tritt an, um den Bürgermeistersessel für ihre Fraktion Für Innsbruck zu verteidigen. Die bürgerliche ÖVP-Abspaltung stellt seit 1994 das Stadtoberhaupt. Ihre laut Umfragen aussichtsreichsten Herausforderer sind Georg Willi (Grüne) und Rudi Federspiel (FPÖ). Eher abgeschlagen lagen in der Wählergunst zuletzt ÖVP-Kandidat Franz Gruber und SPÖ-Herausforderin Irene Heisz. Falls keiner der Kandidaten am 22. April die erforderliche Mehrheit erreicht (was als wahrscheinlich gilt), kommt es am 6. Mai zu einer Stichwahl.

Mehr Frauen als Männer wahlberechtigt

Daneben rittern weitere sieben Listen um den Einzug in den Gemeinderat. Darunter die im Landtag vertretenen Liste Fritz und Neos, die mit Thomas Mayr und Dagmar Klingler ebenfalls Bürgermeisterkandidaten nominiert haben, und die bestehenden Gemeinderatsfraktionen Seniorenbund und der Inn-Pirat. Als "Neulinge" scheinen am Stimmzettel die Alternative Liste Innsbruck (ALI) mit dem ehemaligen Grünen-Gemeinderat Mesut Onay als Spitzenkandidat, die Liste "Gerechtes Innsbruck" und die Bürgerinitiativen Innsbruck auf.

Wahlberechtigt sind alle Personen und Unionsbürger, die spätestens am Stichtag, dem 23. Jänner, das 16. Lebensjahr vollendet haben. Mehr als die Hälfte der 104.245 Wahlberechtigten, nämlich 54.548 sind weiblich. 2012 war die Zahl der Wahlberechtigten um 7.384 kleiner. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 52,3 Prozent, die niedrigste seit 1945. Bei der Bürgermeisterstichwahl zwischen Oppitz-Plörer und dem ÖVP-Kandidaten Christoph Platzgummer sank sie nochmals - und zwar auf 44,5 Prozent.

All jene, die am 22. April keine Möglichkeit haben, ein Wahllokal zu besuchen, können entweder bei Bettlägerigkeit vor einer Sonderwahlbehörde wählen, oder eine Wahlkarte beantragen. Wahlkarten können mittels Handy-Signatur, online mit Hilfe eines Lichtbildausweises, per Post, Fax oder persönlich im Wahlkartenbüro des Rathauses beantragt werden. Sowohl der Antrag für eine Wahl vor der Sonderwahlbehörde als auch ein mündlicher Antrag für eine Wahlkarte müssten bis spätestens Freitag, 20. April, 14 Uhr, gestellt werden. Die Briefwahlkarten, die auf dem Postweg einlangen, müssten ebenfalls bis zu diesem Tag ankommen, hieß es.

Mit einer Wahlkarte könne dann auch im Wahllokal gewählt werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung der Innsbrucker Wahlordnung (IWO) ist dies allerdings nicht mehr überall, sondern nur noch in jenem Wahllokal möglich, dessen Wahlsprengel der betreffende Wähler zugeordnet ist. Insgesamt gibt es in der Tiroler Landeshauptstadt 153 Wahlsprengel.

