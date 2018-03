BVT: ÖVP-Klub will nie Verfassungsschutz-Daten besessen haben

Nachdem bekannt wurde, dass zwei Mitarbeiter des ÖVP-Parlamentsklubs von der Staatsanwaltschaft befragt worden waren, sieht der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder die ÖVP "vollends im Sumpf der BVT-Affäre" versinken. Die Volkspartei wies die Vorwürfe zurück: "Der ÖVP-Klub war und ist nicht in Besitz von BVT-Daten."

Laut einer anonymen Anzeige soll das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) dem ÖVP-Klub eine Kopie der Serverdaten der Kanzlei Gabriel Lanskys - der Anwalt ist ein langjähriger SPÖ-Rechtsberater - zugespielt haben.

Der ÖVP-Klub hat die Befragung der Zeugen gegenüber Medien bestätigt, betonte in einer Stellungnahme aber auch, dass man weder in Besitz der Daten sei, noch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben.

Schieder: ÖVP "in der Vergangenheit" in Besitz der Daten?

Schieder hegt aufgrund der Wortwahl in der Stellungnahme nun allerdings den Verdacht, dass der ÖVP-Klub vielleicht "in der Vergangenheit sehr wohl" in Besitz der Daten gewesen sei, wie er am Dienstag in einer Aussendung schrieb. Es brauche "rasch lückenlose Aufklärung".

"Der ÖVP-Klub war und ist nicht in Besitz von BVT-Daten", betonte daraufhin ein Sprecher der Volkspartei. Selbstverständlich sei die ÖVP für volle Aufklärung in einem U-Ausschuss, sagte der Sprecher - die SPÖ müsse dazu aber ein verfassungskonformes Verlangen stellen.

(APA)