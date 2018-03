"Don't smoke": Unterstützungsphase läuft noch eine Woche

Eine Woche noch - so lange können noch Unterstützungserklärungen für die Einleitung des "Don't smoke"-Volksbegehrens für ein totales Rauchverbot in der Gastronomie abgegeben werden. Bis Dienstagabend waren immerhin mehr als 555.000 Unterschriften eingelangt. AmMittwoch, dem 4. April, endet die erste Phase der Initiative. Danach

hat das Innenministerium drei Wochen Zeit, eine Eintragungswoche

festzulegen.

Bisher haben rund 8,7 Prozent der stimmberechtigten Österreicher

das Anliegen der Wiener Ärztekammer und der Österreichischen

Krebshilfe unterstützt. Damit liegt "Don't smoke" vorerst auf Rang

zwölf der 39 abgeschlossenen Volksbegehren seit dem Jahr 1945 - noch

knapp hinter jenem gegen CETA/TTIP/TiSA aus dem Vorjahr mit 8,88

Prozent der Stimmberechtigten. Das bisher erfolgreichste Volksbegehren gegen den Bau des Wiener Konferenzzentrums hatte 1982 fast 26 Prozent der damals Wahlberechtigten hinter sich vereint. Das

waren 1,4 Millionen Unterschriften - gebaut wurde das Projekt

trotzdem.

Bei der Ärztekammer gibt es inzwischen die Hoffnung, am Ende der

Eintragungswoche das Ziel von rund 900.000 Unterschriften zu erreichen. Ab dieser Zahl hat sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) für eine verbindliche Volksbefragung zu einem Rauchverbot in Lokalen ausgesprochen.

Innenressort entscheidet über offizielle Eintragungswoche

Die Organisatoren hatten die 8401 Unterstützungserklärungen, die

für einen Einleitungsantrag mindestens nötig waren, bereits in den

ersten Stunden nach Beginn der Eintragungsmöglichkeit am 15. Februar

übertroffen. Und die für eine verpflichtende Debatte im Nationalrat vorgeschriebenen 100.000 Unterschriften wurden trotz anfänglicher

Probleme wegen überlasteter Server in weniger als drei Tagen

erreicht.

Da die Unterstützungserklärungen zu den Unterschriften der eigentlichen Eintragungswoche hinzuzählen, besteht noch bis 4. April um 10.00 Uhr die Möglichkeit zur Eintragung in den Gemeindebehörden sowie online per Handy-Signatur oder Bürgerkarte. Haben die Initiatoren den Einleitungsantrag eingebracht, muss das Innenministerium innerhalb von drei Wochen darüber entscheiden. Dann dauert es zwischen acht Wochen und sechs Monaten, bis die eigentliche Eintragungswoche startet.

Rauchbervot kurz vor Start von ÖVP und FPÖ gekippt

Ärztekammer und Krebshilfe sowie die mehr als eine halbe Million

Unterstützer fordern die Beibehaltung der 2015 verabschiedeten

Novelle zum Nichtraucherschutzgesetz. Dieses von der vergangenen

SPÖ-ÖVP-Regierung beschlossene absolute Rauchverbot in der Gastronomie wurde von der Koalition aus ÖVP und FPÖ in der Vorwochekurz vor dem geplanten Start Anfang Mai wieder gekippt.