Tiroler Landtagspräsident Van Staa nimmt Abschied

Tirols langjähriger Landtagspräsident und Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) hat am Mittwoch bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtages Abschied genommen. Van Staa hielt in seiner Rede eine Plädoyer für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Dies seien "wichtige Errungenschaften", die aber in vielen Teilen der Welt bedroht seien, auch in Europa.

Van Staa zeigte sich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung überzeugt, dass alle Abgeordnete im Tiroler Landtag ihre Arbeit für das Land aus "echter Überzeugung" geleistet hätten, wünschte den neuen Abgeordneten aber gleichzeitig eine große "Frustrationstoleranz". "Diese braucht man, um alles aushalten zu können", was die Arbeit als Mandatar mit sich bringt, so Van Staa: "Besonders, wenn man zu Unrecht angegriffen wird - das hat am meisten wehgetan".

Van Staa brachte zum Abschied ein Zitat seines "alten Pfarrers": "Nicht nach meinen Taten, sondern nach meinen Worten sollt ihr mich richten".

