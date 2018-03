Wilfried Haslauer: „Die FPÖ steht unter strengster Beobachtung“

Die Presse: ÖVP-Landeshauptleute stapeln vor Landtagswahlen immer besonders tief, damit das Plus dann in der öffentlichen Wahrnehmung größer wirkt und um die eigenen Funktionäre zu mobilisieren. Ich nehme an, Sie machen das jetzt auch?



Wilfried Haslauer: Wir haben eine klare Ausgangslage. Wir starten bei 29 Prozent. Die Stimmung ist gut, die Umfragen sind gut. Aber mit Umfragen gewinnt man bekanntlich keine Wahl. Die Stimmung ist zum Teil so gut, dass völlig unrealistische Ergebniserwartungen artikuliert werden. Die muss man schon zurechtrücken, denn wir haben neun Parteien, die antreten, rein rechnerisch wird sich irgendwo was bei einem Drittel für die ÖVP ausgehen, vielleicht ein bisschen mehr, und dafür müssen wir sauber kämpfen, um vier, fünf Prozent dazuzugewinnen. Wenn uns das gelingt, dann bin ich sehr zufrieden.



Gewinnen muss man nicht nur die Wahl, sondern auch einen Koalitionspartner.

