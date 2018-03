Trotz der vielen Appelle aus den Bundesländern, Eile an den Tag zu legen: Die Bundesregierung will mit einer Strategie zu den Pflegeregress-Folgekosten warten, bis alle Zahlen aus den Ländern zum Pflegeregress-Aus auf dem Tisch liegen. Das sagte Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal".

"Die Zahlen haben wir nicht auf dem Tisch. Das heißt, die Länder behaupten etwas anderes, als was wir - sagen wir einmal - annehmen", sagte die FPÖ-Politikerin. Man nehme eben an, dass mit den im Budget eingeplanten 100 Millionen Euro an Reserven für die Folgekosten des abgeschafften Pflegeregresses ein Auskommen möglich sei.

Mehr Bundesförderung für Pflege daheim? "Falscher Ansatz"

Die Bundesländer hatten diesen Budgetposten zuletzt heftig kritisiert: Sie rechnen mit Folgekosten von bis zu 600 Millionen Euro. Allein das Land Steiermark glaubt, 80 bis 100 Millionen Euro an Unterstützung zu brauchen - womit die eingeplanten 100 Millionen Euro des Bundes schon aufgebraucht wären. Mit den Einschätzungen konfrontiert sagte Hartinger-Klein erneut, dass sie warten möchte, "bis die Zahlen auf dem Tisch liegen, und dann wird der Herr Finanzminister (Löger, ÖVP, Anm.) mit den Ländern einen Ausgleich finden." Bis April sollen die Zahlen aus allen Ländern vorliegen.

Die Länder sieht Hartinger-Klein damit herausgefordert, "hier entsprechend zu planen und das dann auch entsprechend darzustellen". Dass für den Finanzminister in seiner Kalkulation der Länder-Bedürfnisse der Stichtag 31. Dezember 2017 gelte - zu welchem Zeitpunk die Auswirkungen des Pflegeregress-Aus noch nicht abzuschätzen waren? "Es geht nicht um die Frage, ob fair, es geht um die Frage der offenen Zahlen", sagte die Ministerin.

Ebenfalls hatte man aus den Bundesländern zuletzt gehört, dass der Andrang auf die Pflegeheime deutlich stärker wurde - was etwa Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zu der Forderung brachte, die Pflege zuhause aufzuwerten. Dass es für Initiativen, den Andrang auf Pflegeheime zu reduzieren, mehr Bundesförderung geben könnte? "Das ist für mich der falsche Ansatz", meinte Hartinger-Klein: "Mein Ansatz ist: Was braucht der Mensch?"

