Kurz richtet sich eigenen Think-Tank im Kanzleramt ein

Das Kanzleramt bekommt eine hauseigene Denkfabrik mit dem Namen Think Austria, die Sebastian Kurz in den unterschiedlichen Themenbereichen beraten soll. Er wolle die besten Köpfe für Österreich nutzbar machen, sagt der Kanzler. Geleitet wird der Thinktank von der Strategieberaterin Antonella Mei-Pochtler, deren Rat Kurz schon in der Vergangenheit immer wieder eingeholt hat. Die anderen Mitglieder werden erst nach Ostern bekannt gegeben. Es seien einige Hochkaräter dab

ei, heißt es im Kurz-Umfeld.Think Austria werde den Bundeskanzler „als Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik unterstützen“, kündigte Mei-Pochtler an. „Dabei werden wir nationale und internationale Experten ins Boot holen und uns mit den führenden Ideenschmieden der Welt eng vernetzen.“ Ziel sei „die systematische Suche nach den weltweit besten Lösungsansätzen, die man übertragen und umsetzen kann“. Ähnliche Denkfabriken gibt es in Frankreich, Deutschland oder Indien.

