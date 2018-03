Pflege: Hartinger-Klein macht Ländern Hoffnung auf mehr Geld

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) macht den Ländern Hoffnung auf mehr Mittel: Sie sollen die Kosten, die durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstanden sind, ausgleichen. Aber, so die Ministerin: Zuerst müsse man gemeinsam Kriterien festlegen, wie viel diese tatsächlich ausmachten, sagte Hartinger-Klein im ORF-Magazin "ECO". "Danach werden wir entscheiden, inwieweit eine zusätzliche Finanzierung seitens des Bundes notwendig ist."

Zuvor hatte sich Caritas-Präsident Michael Landau in der ZiB2" zu Wort gemeldet. Er kritisierte die "unwürdige" Diskussion, "als wären pflegebedürftige Menschen ein Kostenproblem für die Politik". Grundsätzlich bekannte er sich weiterhin zur Abschaffung des Regresses. Er merkte aber an, dass dieser Schritt nicht zu Ende gedacht worden sei. Es habe sich dabei um einen raschen Beschluss in Zeiten des Wahlkampfes gehandelt. Landau forderte daher erneut eine umfassende Pflegereform.

Landeshauptmann Niessl will Pflege Zuhause fördern

Und auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) stellt Forderungen an die Regierung - um dem Trend, Menschen in Pflegeheimen unterzubringen, zu stoppen. "Wir brauchen hier eine Trendumkehr", meint er. Dazu sei eine nachhaltige Absicherung der Pflege statt der "jährlichen Diskussionen" notwendig. Pflegefälle sollten nicht als Kostenfaktor behandelt werden. Durch die Abschaffung des Pflegeregresses sei die 24-Stunden-Betreuung zuhause weniger attraktiv geworden. Das habe dazu geführt, dass zwischen 15 und 20 Prozent mehr Menschen in Heimen gepflegt werden möchten. Und das ist eine der teuersten Alternativen.

Niessl sprach sich daher, ähnlich wie der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), für eine bessere finanzielle Unterstützung bei der 24-Stunden-Betreuung zuhause aus. Die Pflege daheim könne etwa durch Pension, Pflegegeld sowie durch Zuschüsse von Land und Bund finanziert werden. Auch pflegende Angehörige sollten besser abgesichert werden.

Für die 24-Stunden-Pflege zuhause brauche es höhere Anreize durch den Bund. Die bereits festgelegten 550 Euro an Unterstützung müssten "deutlich" aufgestockt werden. Im Burgenland gebe es für diese Form der Betreuung einen Zuschuss von bis zu 600 Euro durch das Land. Außerdem müsse der Bund die durch die Abschaffung des Pflegeregresses anfallenden Mehrkosten für die Länder zur Gänze abgelten. Die dafür vorgesehenen 100 Millionen Euro betrachte er als "erste Rate des Bundes an die Länder. Die reichen nicht einmal für das erste Halbjahr", meinte Niessl.

Als Gegenfinanzierung für die Absicherung der Pflege schlug der Landeshauptmann eine Erbschaftsteuer ab einer Million Euro vor. Dieses Geld müsste zweckgebunden für die Pflege verwendet werden. "Diese Maßnahme würde die Millionäre, Millionenerben in Österreich, nicht ärmer machen, aber Österreich gerechter machen", sagte Niessl.

Eine "quasi 100-Prozent-Erbschaftssteuer"

Die Abschaffung des Pflegeregresses befürwortete er. Der Vermögenszugriff habe in der Vergangenheit dazu geführt, dass es eine "quasi 100-Prozent-Erbschaftsteuer" gegeben habe. In vielen Fällen sei durch die Pflege das erworbene Vermögen zur Gänze von der öffentlichen Hand in Anspruch genommen worden. "Mir ist lieber, es zahlen die Millionäre einen kleinen Prozentsatz an Erbschaftssteuer, als wir haben für Leute, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, 100 Prozent Erbschaftssteuer", stellte Niessl fest.

Weniger zufrieden ist Niessl hingegen mit der Bundesregierung, immerhin ist seine Partei in der Koalition nicht vertreten. Der "neoliberale Zugang der ÖVP" habe sich bis jetzt weitestgehend durchgesetzt, zieht Niessl Bilanz. Es seien viele Maßnahmen gegen kleine und mittlere Einkommensbezieher gesetzt worden. Als Beispiele nannte der Landeshauptmann die Abschaffung des Beschäftigungsbonus und das Ende der Aktion 20.000 sowie die Einführung des Zwölf-Stunden-Tages. Unterm Strich handle es sich um Maßnahmen, die sich gegen die Schwächeren in der Gesellschaft richten würden.

(APA/Red.)