Koalition unterstützt Hospiz Jerusalem mit 675.000 Euro

Die Bundesregierung unterstützt den Ausbau des "Hospiz Jerusalem" mit 675.000 Euro, teilte das Kanzleramt am Freitag mit. Das Hospiz im Zentrum der Altstadt Jerusalems wird jährlich von 80.000 Österreichern und Gläubigen aus der ganzen Welt besucht. Nun entsteht die "Casa Austria" mit zusätzlichen zwölf Zimmern und einer besseren Infrastruktur.

Die österreichische katholische Kirche betreibt das Hospiz seit dem 19. Jahrhundert unter der Protektion des Wiener Erzbischofs. Aufgrund des regen Zulaufs wird es nun generalsaniert und erweitert. Zudem wird ein öffentlich zugängliches Archiv über die 160-jährige Pilger-Hospiz-Geschichte geschaffen.

Kurz: "Hospiz ist Gastgeber und Brückenbauer zugleich"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte in einer Stellungnahme die Bedeutung der Einrichtung: "Das Hospiz ist Gastgeber und Brückenbauer zugleich sowie das Aushängeschild des christlichen Österreich im Heiligen Land. Diese Rolle wollen wir in Zukunft noch stärker einnehmen, daher unterstützen wir das Engagement der österreichischen katholischen Kirche in Jerusalem."

Erfreut über die Unterstützung zeigte sich Kardinal Christoph Schönborn: "Ich bin froh und dankbar, dass nach den Bundesländern nun auch die Bundesregierung Hilfe für das Österreichische Hospiz in Jerusalem zugesagt hat. Damit wird ein Stück Österreich im Heiligen Land gesichert, das auch für die Beziehungen zwischen Juden, Muslimen und Christen großen Wert hat."

(APA)