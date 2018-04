Das Leben auf der anderen Seite

SPÖ: Selbstfindung mit einigen Kern-Fragen

Die SPÖ hat einige Wochen gebraucht, um sich an die neuen Umstände zu gewöhnen: dass sie nicht mehr stärkste Partei ist. Dass es nun eine Regierung gibt, an der sie nicht mehr beteiligt ist. Aus dem Parteichef selbst sprach anfangs noch die persönliche Kränkung. In der konstituierenden Nationalratssitzung im November etwa blieb Christian Kern witzemäßig unter seinem Niveau: „Wer mit der türkisen Braut ins Bett steigt, muss aufpassen, dass er nicht neben der schwarzen Witwe aufwacht.“

Mittlerweile aber scheinen sich Kern und die Partei mit der neuen Rolle abgefunden bzw. in sie hineingefunden zu haben. Die SPÖ hat zwar noch keine eigenen Themen gesetzt, sich dafür aber nicht unerfolgreich von der türkis-blauen Politik abgegrenzt.

In den Umfragen geht es nun wieder aufwärts, man ist zwar noch hinter der ÖVP, aber schon deutlich vor der FPÖ. Wobei hier auch ein wenig Glück dabei war. Die freiheitlichen Burschenschafter-Skandale (Stichwort NS-Liederbücher) und die Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) kamen der SPÖ durchaus gelegen. Dass ihr Antrag auf einen BVT-U-Ausschuss als „inhaltlich zu vage“ abgelehnt wurde, mag etwas peinlich gewesen sein, wird der Partei aber nicht nachhaltig schaden. Weil der U-Ausschuss früher oder später kommen wird.

Vielleicht treten dann auch wieder andere Personen in Erscheinung. Derzeit nämlich ist die SPÖ-Vorstellung ein Christian-Kern-Soloprogramm mit einigen wenigen Gastauftritten von Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner in der Rauchverbotsdebatte (mit dem Volksbegehren waren Wiener Ärztekammer und Krebshilfe schneller als die Sozialdemokraten). Ob das – von Kern – so gewollt ist, lässt sich von außen schwer beurteilen. Was wurde eigentlich aus den Ex-Ministern Thomas Drozda, Sonja Hammerschmid, Jörg Leichtfried oder Alois Stöger, die alle noch im Nationalrat sitzen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)