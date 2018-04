AUVA: Ludwig kündigt Gespräche mit dem Bund an

Auch in Wien gehen seit der Ankündigung des Bundes, dass die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wohl aufgelöst wird, die Wogen hoch. Nun hat der designierte Bürgermeister, SPÖ-Landesparteichef Michael Ludwig, angekündigt, das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen zu wollen. Befürchtet wird eine Gefährdung der Versorgung verunfallter Personen. Auch Wiener AUVA-Vertreter protestieren.

Ludwig will mit dem Bund reden, um die im Raum stehende Schließung der AUVA-Unfallkrankenhäuser Lorenz Böhler und Meidling zu verhindern. "Das wäre aus vielerlei Hinsicht eine ganz schlechte Entwicklung", sagte er in einer Pressekonferenz am Freitag. Die beiden Standorte seien für die gesamte Ostregion wichtig - und hätten sich eine hohe Kompetenz erarbeitet. Ludwig meinte, dass es ein "großer Verlust" wäre, wenn es diese beiden Häuser, die auch international hohes Ansehen genießen würden, nicht mehr geben sollte: "Ich werde alles daran setzen, um hier nicht nur mein persönliches, sondern auch politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen", kündigte er an.

Hartinger-Klein zeichne sich durch "völliges Unverständnis für Menschen" aus

Der Vorsitzende der AUVA-Wien und Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Wien, Rudolf Silvan, und die Betriebsratsvorsitzenden des in den beiden Spitälern angesiedelten Traumazentrums Wien, Manfred Rabensteiner, Robert Rois, Peter Redl und Manfred Zeitlberger, zeigten sich in einer Aussendung ebenfalls empört. Sie nahmen Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ins Visier. Diese zeichne sich durch ein "völliges Unverständnis für die Menschen in unserem Land" aus, hieß es.

Die AUVA leiste durch ihre Präventionstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zu Sicherheit und Gesundheit in Österreichs Betrieben und habe wesentlichen Anteil daran, dass die Zahl der Arbeitsunfälle im Lauf der vergangenen Jahre deutlich reduziert werden konnte, meinte Silvan. Wer für die Versorgung der Betroffenen künftig aufkomme, wenn die AUVA zerschlagen werde, scheine die Ministerin nicht zu interessieren, mutmaßte der Gewerkschafter. Er kündigte "entschlossenen Widerstand" an.

Auch FCG-Landesgeschäftsführer Fritz Pöltl kündigte eine "massive Protestwelle" an. Er warnte vor "voreiligen" Entscheidungen: "In der aktuellen Reformphase der AUVA würde dieser Schritt das gesamte Sozialversicherungssystem erschüttern."

(APA)