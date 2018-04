Salzburg-Wahl: Pompöser ÖVP-Auftakt

Gerade einmal 16 Tage vor der Salzburger Landtagswahl am 22. April ist die ÖVP am Freitagabend als letzte Partei mit einer Auftaktveranstaltung offiziell in den Wahlkampf gestartet. Während die anderen Parteien teils ein fast familiäres Ambiente gewählt hatten, machte die Volkspartei in einer Halle im Messezentrum ganz große Show. Die Anhänger wurden sogar mit Bussen aus dem Land herbeigebracht.

Angesagt war Klotzen statt Kleckern: In der Halle waren rund 1600 Stühle aufgestellt, die sich schon ab 18.30 Uhr füllten, die Bühne hätte - zumindest was die Breite betrifft - für ein Konzert der Rolling Stones oder der Wiener Philharmoniker gereicht, eine eigene Kran-Kamera, dahinter große Video-Walls.

Gegen 19.25 Uhr zogen Spitzenkandidat Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Team zu "Eye of the Tiger" ein, davor gab es noch den ÖVP-Song "Salzburg sind wir" zu hören. Parteichef Bundeskanzler Sebastian Kurz wartete bereits im Saal. Er hatte für diese Veranstaltung sogar seine Anreise zum Staatsbesuch in China um einen Tag verschoben.

Geplant waren neben Reden von Kurz und Haslauer auch Kurzinterviews mit mehreren Persönlichkeiten aus den eigenen Reihen, unter anderem mit dem ehemaligen Gemeindebund-Präsidenten Helmut Mödlhammer und der in Salzburg dank ihres sozialen Engagements sehr bekannten früheren Landesrätin Doraja Eberle.

(APA)