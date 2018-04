Köstinger: "Tempo 100 ist eine Maßnahme, die greift"

Sie reisen dieser Tage mit einer 250-köpfigen Delegation, die vom Bundespräsidenten angeführt wird, durch China. In welcher Ihrer vielen Funktionen – Ministerin für Landwirtschaft, Umwelt, Klima, Tourismus – sind Sie da unterwegs?



Elisabeth Köstinger: Ich habe drei Schwerpunktthemen im Gepäck. Zum einen den Tourismus. China ist der am stärksten wachsende Tourismusmarkt. Das zweite ist Landwirtschaft. Wir arbeiten schon sehr lange an einer Exportstrategie für Schweinefleisch.



Sie meinen Ohren und Rüssel?