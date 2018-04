Quartalsbericht: Knapp 4000 Migranten an deutsch-österreichischer Grenze

Die deutsche Polizei hat nach einem Zeitungsbericht in den ersten drei Monaten des Jahres knapp 4.000 illegal eingereiste Migranten an der deutsch-österreichischen Grenze in Bayern registriert. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Sicherheitskreise schreibt, zählten die Beamten von Jänner bis März 2018 im Schnitt rund 1.300 illegale Einreisen von Flüchtlingen pro Monat.

Im ersten Quartal des Vorjahrs wurden monatlich im Schnitt 1500 illegale Migranten registriert. Schon im vergangenen Jahr waren deutlich weniger Flüchtlinge über Österreich, Tschechien und die Schweiz nach Deutschland gekommen. In ganz Deutschland sank die Zahl der Asylbewerber 2017 auf knapp 187.000 - nach etwa 280.000 im Jahr 2016 und 890.000 im Jahr 2015. In Österreich suchten 2017 21.767 Menschen um Asyl an, die Zahl der Anträge ging im Vergleich zum Jahr davor um 41,5 Prozent zurück.

(APA/dpa)