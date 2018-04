„Der Spendierföderalismus tut weh“

Sepp Schellhorn (50) ist Spitzenkandidat der Neos bei den Salzburger Landtagswahlen am 22. April. Er betreibt zahlreiche Gastronomiebetriebe, u.a. das M32 auf dem Mönchsberg in Salzburg oder den Seehof in seiner Heimatgemeinde Goldegg. Er ist Nationalratsabgeordneter und Landessprecher der Neos in Salzburg. Von 2003 bis zu seinem Neos-Einstieg 2013 war er Sprecher der Hoteliersvereinigung.