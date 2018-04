Auflösung der AUVA? Ärztekammer warnt vor "Kahlschlag"

Die Debatte über die Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) nimmt heute die nächste Etappe. Obwohl FPÖ-Chef, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, am Sonntag zu beschwichtigen versuchte – die Diskussion sei von Panikmache dominiert, es würden keine Spitäler geschlossen – meldet sich heute die Ärztekammer zu Wort. Sie befürchtet sehr wohl einen "Kahlschlag in der unfallchirurgischen Versorgung". Auch die Liste Pilz hat für den heutigen Montag eine Stellungnahme angekündigt.



Livestream von der Ärztekammer-Pressekonferenz:



Sollte der Livestream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Die Causa im Detail: Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) gab in der Vorwoche bekannt, sie gehe nicht davon aus, dass der AUVA die geforderten Einsparungen im Umfang von 500 Millionen Euro gelingen würden. Konkret wird im Regierungsprogramm ein Sparkonzept bis Jahresende erwartet, andernfalls soll die AUVA in die bestehenden Träger übergeführt und damit aufgelöst werden. Laut Hartinger-Klein könnte es damit schneller gehen. So meinte sie gegenüber der Austria Presseagentur, dass es "nach derzeitigem Stand" wohl zur Auflösung kommen werde. Insofern werde sie ein "Grobkonzept" zur Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger vorstellen, das Ende April/Anfang Mai vom Ministerrat beschlossen werden soll. In Kraft treten könnte es mit längeren Übergangsfristen mit 1. Jänner 2019.

Der grobe Inhalte: Die derzeit 21 Sozialversicherungsträger sollen auf "maximal fünf" reduziert, die neun Gebietskrankenkassen zu einer "Österreichischen Krankenkasse" zusammengefasst werden.

>>> Wie die AUVA 500 Millionen einsparen kann [premium]

Auf Hartinger-Kleins Ankündigungen folgte ein harscher Protestaufschrei: AUVA-Obmann Anton Ofner zeigte sich empört, dass die Ressortchefin erst eine Frist bis Jahresende setze und sich dann im April umentscheide, Damit verstoße sie gegen das türkis-blaue Abkommen, welches er selbst "auf Punkt und Beistrich" einhalten wolle. Hauptverbands-Chef Alexander Biach (ÖVP) nannte eine etwaige Auflösung der AUVA einen "völlig falschen Schritt". Thomas Szkeres nannte die Unfallversicherung eine "unverzichtbare Einrichtung" und warnte vor einer Schließung von Spitälern und Reha-Einrichtungen.

Die GPA-djp kündigte mehrere Betriebsversammlungen an, auch Flugblattaktionen in Unfall-Krankenhäusern soll es ab dieser Woche geben. Am Wochenende fand bereits eine Krisensitzung der Spitzen von Fachgesellschaft, Universitäten und Ärztekammer statt. Für den 16. April ist eine außerordentliche Generalversammlung in der AUVA geplant sowie eine Sitzung des Zentralbetriebsrats.

Am Sonntag versuchte sodann Vizekanzler Strache zu beruhigen. In der ORF-"Pressestunde" verkündete er: Es habe heftige Übertreibungen, Fehlinterpretationen und Panikmache gegeben. Tatsache sei: "Wir wollen keine Spitäler zusperren." Die AUVA sei eine "gute Berufsunfallversicherung", sie gehe aber "über den Kernauftrag hinaus" und verwende Mittel in der Freizeitunfallversorgung und -rehabilitation oder in gar nicht unfallbezogenen Bereichen. Wenn es nicht gelinge, dass sich die AUVA wieder auf die Kernaufgaben konzentriere, gebe es auch die Zusammenlegungsmöglichkeit.

>>> Beate-Hartinger-Klein: Holpriger Start einer Hellblauen [premium]

(hell)