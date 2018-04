Kärnten: Neue Landesräte stehen fest

Daniel Fellner. Der 41-Jährige aus St. Andrä im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg ist seit Herbst 2011 Landesgeschäftsführer der Kärntner SPÖ und zeichnete für die beiden vergangenen Landtagswahlkämpfe verantwortlich. Fellner absolvierte die HTL für Betriebstechnik in Wolfsberg, seine berufliche Laufbahn begann er beim Roten Kreuz, wo er vom Rettungsfahrer bis zum Sanitäter mehrere Stationen absolvierte. Fellner verantwortete die Umstrukturierung der Landesleitstelle, die er dann auch führte, bevor er in die SPÖ-Parteizentrale wechselte. Der verheiratete Vater dreier Söhne ist derzeit auch Vizebürgermeister von St. Andrä, diese Funktion muss er vor seinem Wechsel in die Landesregierung zurücklegen.

Sara Schaar. Die 33-Jährige aus Spittal an der Drau ist seit 2011 Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ Spittal. Die HAK-Absolventin begann zuerst ein Studium der Veterinärmedizin in Wien, bevor sie zur Betriebswirtschaft an der Universität Klagenfurt wechselte. Sie schloss 2015 ihre Magister ab. Ihr Parteiengagement begann als Wahlkampfhelferin, 2009 wurde sie Ersatzgemeinderätin in Spittal, 2015 für einige Monate Stadträtin. Schaar absolvierte wie Fellner die Nachwuchsakademie des Renner-Instituts. Schaar lebt eigenen Angaben zufolge in einer Beziehung, ihre Hobbys seien Lesen, Reiten und Spazierengehen.

Ulrich Zafoschnig. Der 51-Jährige bekleidet gleich mehrere Vorstandsposten, etwa beim Kärntner Ausgleichszahlungsfonds und der Kärntner Beteiligungsverwaltung. Maßgeblich verantwortlich war er zuletzt für die Abwicklung der Heta. Der Jurist war bis 2009 in verschiedenen Führungspositionen in der Raiffeisen-Landesbank Kärnten, von 2009 bis 2012 war er an der in der Wirtschaftskammer Kärnten tätig. Von 2013 bis 2016 war Zafoschnig Vorstand Kärntner Landesholding. Der Präsident der Sportunion Kärnten lebt in einer Lebensgemeinschaft und hat einen Sohn.