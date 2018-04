VfGH: Verfahrensdauer sinkt weiter

Die Verfahrensdauer an den Höchstgerichten ist weiter gesunken. Betrug sie im VfGH zwischen 2013 und 2015 im Schnitt 180 Tage, hat man aktuell einen Wert von 143 erreicht. Das berichtete Präsidentin Brigitte Bierlein am Montag im Budgetausschuss.

Die Asylrechtsangelegenheiten konnten gemäß Meldung der Parlamentskorrespondenz sogar in einer erheblich kürzeren Dauer von durchschnittlich 78 Tagen erledigt werden. Asylfälle nehmen immerhin rund 45 Prozent aller beim VfGH einlangenden Fälle ein, in absoluten Zahlen waren das im Vorjahr 2280 neue Fälle.

Auch beim VwGH stiegen die Asylangelegenheiten, Präsident Rudolf Thienel bezifferte sie mit rund 2000 im Vorjahr. Im ersten Quartal 2018 kamen bereits 700 herein. Angesichts der sinkenden Asylantragszahlen rechnet er aber nicht mit einem weiteren dramatischen Anstieg in den kommenden Jahren. Die Erledigungsdauer liegt in diesem Bereich bei circa eineinhalb Monaten.

Unerwartet hoch haben sich die verfassungsgerichtlichen Normenbeschwerde beziehungsweise die Gesetzesbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof entwickelt. Damit haben ordentliche Gerichte die Möglichkeit, Gesetze wegen Verfassungswidrigkeit beim VfGH anzufechten. Auch den Parteien eines Verfahrens steht es nun offen, mittels einer Gesetzesbeschwerde Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der im betreffenden Verfahren anzuwendenden Rechtsvorschriften an den VfGH heranzutragen. Ursprünglich ist man von 150 Fällen im Jahr ausgegangen, tatsächlich waren es aber 2015 immerhin 319, im Jahr darauf 283 und 2017 noch immer 159. Wie die VfGH-Präsidentin hervorhob, kann somit das Instrument als erfolgreich bezeichnet werden, die Erfolgsquote für die Beschwerdeführer bezeichnete sie aber als gering. Gesamt hatte der VfGH im Vorjahr 535 Gesetzes- und Verordnungsprüfungen zu behandeln.

