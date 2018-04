Warum der Buwog-Prozess nun spannend wird

Wien. Was wurde eigentlich aus Karl-Heinz Grasser? Diese Frage drängt sich auf. Denn: Um den Buwog-Prozess ist es ruhig, sehr ruhig geworden. Mittlerweile ist die Causa im fünften Gerichtssaalmonat angelangt. Und der mutmaßliche Drahtzieher eines eigens entworfenen Korruptionsplans („Tatplan“, Zitat Anklage), Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, ist noch immer nicht zu Wort gekommen (sieht man von ein paar Eingangsfragen zu seinen persönlichen Verhältnissen ab). Die Einvernahmen so ziemlich aller anderen, teils wenig schillernder Angeklagten wurden bisher vorgezogen.



Diese lähmende Dramaturgie versetzt das Verfahren um die – laut Anklage – von Schmiergeldzahlungen begleitete Privatisierung von vier Bundeswohnbaugesellschaften in einen Dornröschenschlaf. Scheinbar. Sie folgt aber auch einem Plan. Einem richterlichen Tatplan sozusagen. Hier die fünf zentralen Aspekte des Untreue-Prozesses.