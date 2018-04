Späße verboten: Wann ein Arbeitsunfall vorliegt

Wien. Gesetzliche Unfallversicherungen wie die AUVA müssen zahlen, wenn ein Arbeitsunfall vorliegt, nicht aber bei Freizeitunglücken. Dabei kann es um viel Geld gehen, um Versehrten- oder Hinterbliebenenrenten oder gute Therapiemöglichkeiten für Verunglückte. Doch die Abgrenzung zwischen Freizeit und Beruf ist oft nicht so leicht, wie Fälle zeigen.

So ist der Arbeitsweg in beide Richtungen versichert, dieser beginnt aber erst nach Verlassen des eigenen Hauses. Rutscht man am Morgen kurz vor der Haustür (im Inneren) auf einer Bananenschale aus, ist man nicht versichert. Stürzt man auf dem Heimweg, weil die Bananenschale auf der anderen Seite der Tür liegt, ist man versichert.

