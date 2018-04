Neue Bürochef für Günther Platter

Der bisherige Pressesprecher von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), Florian Tursky, wird künftig das Büro des Tiroler Landeschefs leiten. Der 29-Jährige folgt damit Ende des Jahres Herbert Forster nach, der wiederum den scheidenden Landesamtsdirektor Josef Liener beerbt. Tursky hatte erst im Juni des vergangenen Jahres die Pressesprecher-Agenden übernommen.

Zuvor war der 29-Jährige, der über einen Master of Science in PR und integrierter Kommunikation verfügt, Geschäftsführer des Technologie Start-ups “3D Elements“. Von 2010 bis 2015 leitete er den Standort der Innsbrucker Kommunikationsagentur “P8 Marketing“ in Wien. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war er von 2006 bis 2010 als Landesgeschäftsführer der JVP in Tirol tätig.

