Pflegeregress: Tirol zieht vor das Höchstgericht

Pflegeregress: Tirol will vom Bund 100 Millionen Euro "Soforthilfe"

Landeshauptmann Platter (ÖVP) will am Donnerstag bei Gesprächen in Wien die "Schadloshaltung" der Bundesländer zum Konsens machen. Die vom Bund zugesicherten 100 Millionen Euro will Platter als "Soforthilfe".