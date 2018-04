Salzburg-Wahl: Acht Stimmzettel an falschen Bezirk verschickt

Vor der Salzburger Landtagswahl am 22. April dürften irrtümlich bis zu acht Stimmzettel für den Wahlbezirk Tamsweg an Briefkartenwähler in der Stadt Salzburg ausgegeben worden sein. Wie der Sprecher des Landes sagte, konnten die betroffenen Stimmzettel in fünf Fällen lokalisiert und ausgetauscht werden. Laut Stadt warte man nun auf die Rückmeldungen der anderen Betroffenen.

Melden sich diese zurück, werden deren Stimmzettel ebenfalls ausgetauscht. Eine bereits falsch abgeschickte Briefwahlstimme würde bei der Auszählung jedoch als ungültig gelten.

Laut Druckerei soll der Fehler beim Sortieren der Stimmzettel passiert sein. Ein einziger Bogen (mit insgesamt acht Stimmzettel) dürfte auf einem falschen Stapel gelandet sein. Aufgefallen ist der Irrtum, als Wähler beim Abschicken ihrer Wahlkarte über die Überschrift "Bezirk Tamsweg" stolperten und das Land informierten. Der Fehler ist nicht nur an der Überschrift zu erkennen: Im Lungau kandidieren sieben Listen, in der Landeshauptstadt sind es mit der KPÖ Plus acht Parteien.

(APA)