Warum Innsbruck bald einen grünen Bürgermeister haben könnte

Am 22. April finden in Innsbruck Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Zwei Wochen später folgt die Bürgermeisterstichwahl. Die Chancen stehen gut, dass Georg Willi im Mai zum neuen Stadtchef Innsbrucks gewählt wird. Die Ausgangslage könnte für den grünen Spitzenkandidaten nicht günstiger sein. Drei Thesen, warum es der 58-Jährige zunächst in die Stichwahl schaffen und diese schließlich für sich entscheiden wird.