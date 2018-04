Strache will Mindestpension von 1200 Euro

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache spricht sich im Ö1-Morgenjournal für eine Mindestpension in der Höhe von 1200 Euro nach 40 Beitragsjahren aus. Weil Frauen nur selten so viele Jahre zusammenbekommen, will Strache ein abgestuftes Modell einführen. Konkret soll der Richtsatz von heute 909 Euro auf über 1000 angehoben für jene, die über 30 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben.

Es müsse aber eben auch eine Anhebung für all jene geben, die über 40 Jahre gearbeitet haben. Für diese soll es 1200 Euro netto Mindestpension geben. Für Verheiratete soll der Betrag auf 1500 Euro im Monat angehoben werden. Das passe auch zum freiheitlichen Modell, "endlich auch den Mindestlohn für Vollzeitbeschäftigung in Zukunft auf 1500 Euro hinaufzubringen", erklärte Strache.

(Red.)