AUVA: Kosten für Verwaltung laut Studie zu hoch

Wien. Die Unfallversicherungen weisen laut Sozialversicherungsstudie der London School of Economics (LSE) höhere Verwaltungskosten auf als andere Versicherungsträger. Darauf hat in der laufenden Diskussion um eine Strukturreform und Einsparungen bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria am Donnerstag hingewiesen.

So fielen bei der AUVA knapp 7,1 Prozent der Gesamtkosten in den Bereich der Verwaltung, während es im Bereich der Krankenversicherung Werte von 0,6 bis 6,8 Prozent waren. Laut LSE-Studie können die Unterschiede in den Verwaltungskosten nur teilweise durch den höheren Aufwand bei den Fallbearbeitungen erklärt werden, hieß es seitens des Agenda Austria.

Eine generelle Diskussion darüber, ob man die Unfallversicherung nicht effizienter gestalten kann, sei deshalb laut Agenda Austria durchaus angebracht. „Beispielsweise könnte man über die Einführung einer Versicherungspflicht für Unternehmen nachdenken, die ihre Mitarbeiter verpflichtend gegen Unfälle versichern müssten“, sagt Agenda-Austria-Ökonom Michael Christl. Die Pflichtversicherung würde damit durch eine Versicherungspflicht abgelöst. Ein ähnliches System gebe es in der Schweiz, wo rund ein Drittel der Arbeitnehmer einer Versicherungspflicht unterliegt. Dort gibt es auch ein Bonus-Malus-System. Arbeitgeber, bei denen es viele Versicherungsfälle gibt, müssen einen höheren Beitrag einzahlen als jene, bei denen es weniger sind. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)