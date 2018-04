Länder drohen der Regierung

Wien. Sechs der neun Bundesländer werden von einem ÖVP-Landeshauptmann regiert. Trotzdem gehen die Länder auf einen immer schärfer werdenden Konfrontationskurs zur ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Am Donnerstag tagten die Landesfinanzreferenten in Wien – und drohten dabei mit rechtlichen Auseinandersetzungen. Die Länder fühlen sich vom Bund ungerecht behandelt: Dieser würde Beschlüsse auf ihre Kosten fassen. Die Problemfälle im Detail:

Pflegeregress

Der Bund hat schon im Juni des Vorjahres den Pflegeregress, also den Zugriff auf das Vermögen von Pflegebedürftigen, per Verfassungsgesetz abgeschafft. Als Ersatz dafür sind 100 Millionen Euro für die Länder budgetiert. Die Kosten belaufen sich aber laut Berechnungen der Bundesländer auf 500 bis 600 Millionen Euro im Jahr. Allein in Wien sind sie mit 111 Millionen Euro höher als die für ganz Österreich vorgesehene Abgeltung.

Am 25. April findet eine Verhandlungsrunde mit Finanzminister Hartwig Löger statt, bis Ende Juni soll es eine Lösung geben. Sonst werden, wie die Wiener Finanzstadträtin, Renate Brauner (SPÖ), am Donnerstag betont hat, rechtliche Schritte eingeleitet: zuerst der „Konsultationsmechanismus“ zwischen Bund und Ländern, dann der Gang zum Verfassungsgerichtshof. Hinter dieser Vorgangsweise steht auch die ÖVP: Tirol und Vorarlberg haben ebenso bereits rechtliche Schritte angekündigt.

Schule

Nicht ganz so einig sind sich die Länder bei den geplanten Deutschklassen für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen. Die SPÖ-geführten Länder lehnen diese Klassen aus pädagogischen Gründen generell ab, während die ÖVP-Länder eher auf eine Abgeltung der zusätzlichen Kosten pochen. Und diese sind recht hoch: Laut Brauner würden die Deutschklassen allein in Wien 187 Millionen Euro kosten, in ganz Österreich mehrere Hundert Millionen Euro. Dazu kommen organisatorische Probleme: Um die Klassen bis zum Herbst zustande zu bringen, „müssten wir die bezaubernde Jeannie sein“, so Brauner. Allein die räumlichen Voraussetzungen seien nicht vorhanden.

Steuern

Der Familienbonus und andere Steuermaßnahmen kosten die Länder 285Millionen Euro pro Jahr, weil die Länder einen prozentuellen Anteil an den Steuereinnahmen erhalten. Auch das will man abgegolten bekommen. Und auch bei einer Reform oder Auflösung der AUVA fürchtet man, die Kosten für die Unfallbehandlung umgehängt zu bekommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)