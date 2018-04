„Tipp von Haider, nicht von Grasser“

Wien. Im fünften Monat des Buwog-Prozesses, am 29. Verhandlungstag, war es endlich so weit: Zwar erhob immer noch nicht Karl-Heinz Grasser selbst das Wort – aber immerhin die klare Nummer zwei der 14-köpfigen Angeklagtenriege: Walter Meischberger.

Und der 58-jährige Ex-FPÖ-Bundesgeschäftsführer bzw. Generalsekretär und spätere „strategische Kommunikator“ (Eigendefinition) war bemüht, sein Wirken im Rahmen der 2004 erfolgten Privatisierung der vier Bundeswohnbaugesellschaften (darunter die Buwog) möglichst werthaltig darzustellen. Sein Eröffnungsvortrag dauerte mehrere Stunden. Frei übersetzt lautete seine Botschaft: Die berühmte Frage, die er sich (in einer anderen Causa) einst selbst gestellt hatte, „Wo woa mei Leistung?“, sei bezüglich des Buwog-Deals völlig unangebracht. Denn er habe für diesen Deal sein Netzwerk und seine Analysefähigkeit ziemlich stark strapaziert.

Und nein, Karl-Heinz Grasser habe seine Finger nicht im Spiel gehabt. Dem damaligen FPÖ-Finanzminister sei es beim Verkauf der Wohnungen nur darum gegangen: „Die Kasse muss sich füllen.“ Die Staatskasse wohlgemerkt.

Dass das Immofinanz-Konsortium den Zuschlag für den Erwerb der Wohnbaugesellschaften erhielt, lasse sich sehr einfach erklären: Dieses Konsortium (unter anderem war auch die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich an Bord) bot höher als die Konkurrenz, die CA Immo (gestützt von der Bank Austria). Die Immofinanz hatte eben gute Informationen – von dem nun mitangeklagten Lobbyisten Peter Hochegger. Und der wiederum bezog die heißeste aller Informationen von Meischberger. Nämlich dass die Immofinanz mehr als 960 Millionen Euro bieten müsse, um den Zuschlag zu erhalten. Das tat sie. Sie bot 961 Millionen.

Meischberger: „Alle sprechen von einer Zahl, von den 960 Millionen. Das ist ein Zauberwort.“ Die Zahl sei aber „nicht wegen des parteilichen Verhaltens von Grasser“ bekannt gewesen. „Das hatte mit Grasser nichts zu tun.“ Nein, vielmehr habe der damalige Kärntner FPÖ-Landeshauptmann, Jörg Haider (er starb 2008), dafür gesorgt, dass Meischberger von dieser Zahl erfuhr.

„Ein ständiger Unruheherd“

Haider habe für Kärnten ein Vorkaufsrecht bezüglich einer Wohnbaugesellschaft innegehabt und sei im Rahmen des Buwog-Deals als „ständiger Unruheherd“ aufgefallen. Am 7. Juni 2004 sei er von Haider angerufen worden, so Meischberger, der sich vorab nicht schuldig bekannte. Haider – laut Meischberger mit „exzellenten Kontakten zu den Bossen der Bank Austria ausgestattet“ – habe die Anbote der ersten Bieterrunde verraten. Demnach hätten das Immofinanz-Konsortium „880, 890 Millionen“ und die CA Immo „920, 930 Millionen“ geboten. Darüber hinaus habe Haider zu verstehen gegeben, dass die CA Immo über eine Finanzierungsgarantie von bis zu 960 Millionen Euro verfüge. Also habe Haider eine zweite Bieterrunde für angebracht gehalten, da ja offenbar bis zu 960 Millionen lockergemacht würden. Derart alarmiert habe Meischberger sofort Hochegger angerufen und gemeint, dieser solle der Immofinanz mitteilen, sie möge „über 960 Millionen gehen“. Gesagt, getan.

Ein zweiter Vorwurf

Am Ende floss eine von der Immofinanz auf die Reise geschickte Provision von 9,6 Millionen Euro an Hochegger, der wiederum den Löwenanteil an Meischberger übermittelte. Auch der Immobilienmakler Ernst Plech und vor allem auch Grasser hätten einen Teil dieser Provision kassiert – sagt bekanntlich die Anklage. Die Genannten weisen diesen Untreuevorwurf zurück.

Auch den zweiten Vorwurf, er habe mit Grasser und anderen 200.000 Euro Schmiergeld kassiert, nämlich im Rahmen der Einmietung von Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower – bestritt der Ex-FPÖ-Politiker. Das Geld sei bei einer Endabrechnung seiner langjährigen Beratertätigkeit für den Porr-Chef Horst Pöchhacker überwiesen worden, so Meischberger. Pöchhacker starb 2014.

Der Prozess wird am 24. April fortgesetzt.

